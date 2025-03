NBA 2024 2025 | pronto riscatto Lakers contro Memphis OKC batte anche Indiana

Leggi su Sportface.it

I Los Angelessi riprendono subito dal finale pazzoi Chicago Bulls e nella notte NBAsi impongono sul campo deiGrizzlies. Rovinato, quindi, l’esordio di coach Toumas Iisalo sulla panchina della squadra del Tennessee, che paga soprattutto un avvio sotto ritmo, in cui toccanoil -20. Poi, i Grizzlies sono stati bravi a recuperare fino a rimettere il naso avanti, salvo poi subire il nuovo e definitivo sorpasso nel quarto quarto. Ottima partita da parte del trio “pesante” dei. In particolare, Austin Reaves conferma l’ottimo momento e realizza 31 punti, conditi da 7 rimbalzi e 8 assist. A questi si aggiungono la tripla doppia sfiorata da Luka Doncic (29-8-9) e i 25 punti di LeBron James (con 6 rimbalzi e 8 assist).Il pesante passivo maturato nella prima metà di partita non permette adi sfruttare i 29 punti di Desmond Bane.