Liberoquotidiano.it - Nasconde una telecamera a casa: scoperta sconcertante

A Biella, una madre ha vissuto un incubo dopo aver deciso di installare unanascosta in, spinta da sospetti sul comportamento del suo compagno. La donna, residente nella cittadina piemontese, aveva notato atteggiamenti strani e, mossa dall'istinto materno, ha piazzato il dispositivo per monitorare la situazione. Ciò che ha scoperto è stato devastante: le registrazioni hanno rivelato che il convivente, un uomo di 42 anni, abusava sessualmente della figlia tredicenne della donna. Gli episodi, avvenuti in almeno due occasioni nell'arco di un mese, si verificavano quando la madre era momentaneamente assente, lasciando la giovane sola con l'uomo. La ragazza, ascoltata in un'audizione protetta, ha raccontato come il compagno della madre, inizialmente percepito come una figura paterna, avesse approfittato della sua fiducia per compiere gli abusi.