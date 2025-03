Cityrumors.it - Nascite, scatta l’allarme: i dati Istat parlano chiaro

Leggi su Cityrumors.it

Il tema natalità continua ad essere da tempo al centro della discussione. E i nuovi numeri sicuramente non consentono di guardare al futuro con fiduciaÈ allarmein Italia. Da tempo si parla di una grande difficoltà per quanto riguarda i nuovi arrivi nel nostro Paese. Si attendono idell’, che saranno pubblicati nelle prossime ore, ma, come riportato da Il Messaggero, le sensazioni non sono assolutamente positive. La speranza è quella di riuscire ad arrivare ad una svolta importante, ma per il momento questa non è avvenuta e il futuro ad oggi resta davvero nero.: i(Pixbay) – cityrumors.itStando ai numeri che saranno resi noti nelle prossime ore, il 2024 ha registrato ancora un altro calo rispetto al passato. Il conteggio fino a novembre era di 336.