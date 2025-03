Serieanews.com - Napoli, un giapponese e 30 milioni per il brasiliano: Manna costruisce una squadra stellare

Il ds delGiovannigià lavora per potenziare laper l’estate: assalto ad uned un, dalla difesa all’attacco tutti gli obiettivi, une 30per iluna– SerieAnewsIlsi prepara ad essere protagonista in vista del mercato estivo, con una cifra notevole da spendere per rinforzare la rosa e puntare ancora più in alto nella prossima stagione.Con l’obiettivo di soddisfare le richieste di Antonio Conte, la dirigenza azzurra è al lavoro per rinforzare vari reparti e arricchire lacon nuovi innesti di qualità. Tra i focus principali, c’è il centrocampo e l’attacco, dove il club potrebbe fare importanti investimenti per dare un ulteriore slancio alla.Obiettivi del: rinforzi per il centrocampo e l’attaccoIl mercato estivo delnon riguarderà solo rinforzi difensivi, ma anche l’attacco e il centrocampo.