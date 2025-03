Secoloditalia.it - Napoli, paura sul lungomare dopo la chiusura della convention di FdI: spari, un uomo ferito

alla rotonda Diaz atra le tante persone che nel pomeriggio affollavano ildi: unè rimasto, fermata una persona che avrebbe sparato. Verso le 17.45, a poche ore dalla conclusionenapoletana di Fratelli d’Italia, i carabinieri sono intervenuti alla rotonda di piazza Diaz per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. I carabinieri hanno fermato unche in questo momento si trova in caserma. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima ci sia stata una lite per futili motivi tra due persone nei pressi delle giostre. Unè rimastoda un colpo d’arma da fuoco ed è stato trasin ospedale, non è grave. Indagini in corso anche per ricostruire esattamente la dinamica.suldi, ma nessun collegamento con l’evento di FdILa sparatoria non è collegata all’evento nazionale di Fratelli d’Italia organizzato suldi