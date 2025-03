Sololaroma.it - Napoli-Milan Streaming Gratis: il big match di Serie A in Diretta Live

Prosegue senza alcun tipo di intoppo la 30° giornata diA, che ci sta regalando gol e grande spettacolo. A chiudere le danze di questa domenica 30 marzo sarà un vero e proprio big, cruciale sia per quanto concerne la lotta Scudetto che per ciò che riguarda la zona Champions League. Stiamo parlando della sfida fra, in programma alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. La gara d’andata è terminata con il risultato di 2-0 in favore degli azzurri, grazie alle reti di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. I rossoneri cercheranno riscatto, per tenere viva la flebile speranza di raggiungere il 4° posto in classifica.L’andamento diReduce dal pareggio a reti bianche con il Venezia, ildovrà buttare il cuore oltre l’ostacolo in queste ultime 9 partite diA, per vincere lo Scudetto.