Calciomercato.it - Napoli-Milan, ovazione e show per Alemao, Careca e Lavezzi

Omaggio dolce ed emozionante per: occhi lucidi per le tre leggende delPianti, cori e un video emozionante a pochi minuti di. Il club azzurro ha omaggiato il ritorno di, tre sudamericani che hanno scritto la storia della squadra partenopea e della città.Antonio, ex bomber del(LaPresse) Spaziohanno giratonelle ultime settimane, visitando centri sportivi e dirigendo alcune sessioni di allenamento con piccoli campioncini die provincia., invece, più turista. L’argentino è stato avvistato in un noto ristorante nei pressi della stazione Garibaldi.Ilha regalato la maglia numero 5 ad, maglia numero 9 per il brasilianoe il 22 iconico a. Per l’ex bomber compagno di magie con Diego Armando Maradona è partito anche il coro che “Ué Caré, Caré, Caré, tira la bomba, tira la bomba”.