Calciomercato.it - Napoli-Milan, non solo Loftus Cheek: ecco l’altra pesante assenza

Perassenze pesantissime per i due mister: non, out anche McTominayNon ce la fa Scott McTominay, costretto al forfait per un virus intestinale: lo scozzese salta il big match.Antonio Conte deve fare a meno del calciatore scozzese, uomo cardine del centrocampo azzurro. A causa dell’di McTominay, il mister decide di riproporre il 4-3-3, abbandonando la difesa a tre utilizzata nelle scorse partite. E soprattutto, lasciando Raspadori in panchina, in grande forma come visto anche in Nazionale.A centrocampo spazio ad Anguissa e Gilmour, che sosteranno la regia di Lobotka. In attacco torna Neres, dopo l’infortunio di un mese e mezzo.Anche in casac’è una defezione importante. Infatti,non farà parte della gara per appendicite.