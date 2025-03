Rompipallone.it - Napoli-Milan, Leao si trasforma contro gli azzurri: la statistica che impressiona

Leggi su Rompipallone.it

sigli: lacheUn inpuntato per questa sera che indubbiamente regalerà spettacolo per gli occhi dovesi sfideranno con l’obiettivo comune di dominare e di imporre il proprio gioco. Il club partenopeo è voglioso di raggiungere nuovamente la vetta della classifica per riagguantare il primato, mentre il Diavolo è alle prese con una lotta interiore per scongiurare ogni malessere dettato da questo periodo di intenso smarrimento. Un match che non sarà facile per ambo le parti ma spulciando attraverso le varie statistiche, l’incubo maggiore della difesa napoletana sembrerebbe essere proprio il numero 10 rossonero che in quasi tutte le occasioni è riusciuto a mettere in subbuglio la retroguardia azzurra.e le sue prestazioni decisivei napoletaniRafaporta sulle spalle un numero importantissimo, un numero che rievoca le leggende del panorama calcistico.