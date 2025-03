Calciomercato.it - Napoli-Milan, forfait dell’ultim’ora: giocatore ricoverato per appendicite

Uno dei possibili protagonisti disalta la sfida per: nuova tegola per l’allenatore, che sfortunaCresce l’attesa per, interessantissimo match serale della domenica di Serie A. Una sfida che vale molto per entrambe le formazioni, che non possono permettersi di sbagliare. Sia gli azzurri di Conte che i rossoneri di Conceicao hanno bisogno dei tre punti, il pari non serve a nessuno.per– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Per i partenopei, la vittoria è cruciale per rimanere in scia all’Inter capolista e continuare a lottare per lo scudetto. Per il Diavolo, occorre rispondere alle vittorie di Bologna, Juventus e Roma per non perdere contatto dal treno Champions, tornato possibile nelle ultime settimane.