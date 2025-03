Napolipiu.com - Napoli-Milan, festa al Maradona tra mito, memoria e passione

altra">Castel Volturno. Pioggia battente, ma niente può fermare la. Quindici tifosi attendono fuori dal centro tecnico l’arrivo di Antonio Conte, e lui non delude: scende dall’auto, firma autografi. Un gesto semplice ma significativo che dà il via al lungo avvicinamento a, sfida attesissima e già da giorni sold out con oltre 50mila spettatori e almeno 1.600 tifosi rossoneri nel settore ospiti.Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, sarà una serata piena di emozioni. In tribuna saranno presenti tre leggende: Careca, Alemao e Ezequiel Lavezzi. Tre stelle azzurre che hanno lasciato un’impronta indelebile nei confronti con il. I gol di Careca contro i rossoneri sono leggenda (memorabile la doppietta nel 4-1 della stagione 1988/89), Alemao è stato protagonista di epiche battaglie a centrocampo, e Lavezzi – il Pocho – rappresenta l’anima delpost-risalita in Serie A.