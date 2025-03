Tvplay.it - Napoli Milan, esonero all’intervallo: la richiesta improvvisa lascia di sasso

Leggi su Tvplay.it

Ilè partito malissimo a, ritrovandosi sotto 2-0 dopo nemmeno 20 minuti di gioco. E le critiche attorno a Sergio Conceiçao non fanno che crescere ulteriormente.È stata una partenza da brividi, quella del. Nella partita di questa sera al Maradona i rossoneri erano chiamati a una grande prova contro ilsecondo in classifica, per riportarsi in zona Europa. In questa drammatica stagione, la formazioneese deve riuscire ad arrivare almeno tra le prime sette, ma attualmente si trova a -4 dalla Lazio, e con il serio rischio di perdere ancora più terreno.: ladi. (LaPresse) TvPlay.itCon questo risultato, infatti, ilpotrebbe vedere seriamente allontanarsi la squadra biancoceleste, che domani sera ospiterà il Torino.