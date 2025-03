Sport.quotidiano.net - Napoli-Milan, dove vedere la supersfida. Formazioni: Conte punta su Raspadori.

, 30 marzo 2025 – Obiettivi decisamente differenti ma fascino da sempre inalterato per una sfida come quella trache questa sera alle 20.45 si affronteranno allo stadio Maradona. Da una parte le ambizioni scudetto di unreduce dalla parziale frenata ottenuta al Penzo contro il Venezia prima della sosta, dall’altra unche è reduce da due successi ea tenere viva la pur flebile speranza di agguantare un posto nella prossima Champions League o quantomeno un piazzamento che porta dritto in Europa League: “Le idee sono molto chiare – ha spiegato il tecnico dei partenopei Antonio– e sarebbe un problema se così non fosse a poco più di ventiquattro ore dalla partita. C’è felicità per aver recuperato un giocatore come Neres ma anche un po’ di disappunto per il fatto che Anguissa è rientrato con qualche problema e per la perdita di Spinazzola.