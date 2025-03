Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Conte valuta una sorpresa: c’entra il modulo

Leggi su Spazionapoli.it

unasul nuovo modulo, le ultime in vista del big match di domani sera allo stadio Maradona.A meno di ventiquattro ore danon ci sono ancora certezze assolute sul modulo che schiererà Antonio. La soluzione 3-5-2 sembra leggermente favorita sul 4-3-3, ma il tecnico leccese potrebbe sorprendere tutti varando un nuovo sistema di gioco. Intanto, è certa l’assenza di Spinazzola, alle prese con un problema fisico; al suo posto dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Mathias Olivera. In attacco Neres partirà probabilmente dalla panchina con Raspadori e Lukaku nuovamente insieme. La partita del Maradona potrebbe dire molto sulla lotta scudetto.Gli azzurri, reduci da un periodo difficile culminato con il pareggio a Venezia, hanno l’obbligo di tornare a vincere per non rischiare di veder scappare l’Inter, che avrà un impegno più facile in casa contro l’Udinese.