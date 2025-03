Ilnapolista.it - Napoli-Milan: Conte preferisce Neres a Raspadori ma perde McTominay per influenza (gioca Gilmour)

scendono in campo alle ore 20:45, stadio Maradona. Per ilsarà una gara importantissima per mantenere le speranze del quarto posto in campionato, pur sapendo che ci sono ben 5 squadre davanti da superare e che sia Juventus che Bologna stanno tenendo un buon ritmo (di più i rossoblù, a dir la verità). Per non parlare della Lazio che sta facendo una stagione di molto superiore ai rossoneri e la Roma, che ha clamorosamente rimontato. Quest’oggi Coinceiçao ha inoltre perso Loftus-Cheek per infortunio, che non sarà della gara per appendicite acuta. Sono state da poco diramate le scelte ufficiali dei tecnici per la gara.scegliefuori perDi seguito le formazioni ufficiali scelte dae Conceiçao:(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera;, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku,