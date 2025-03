Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Conte pesca dalla Primavera: ecco chi sarà convocato

Per il big match della 30a giornata di Serie A, Antonioconvoca un giocatore dellaazzurra:chi giocheràDopo il pareggio firmato in extremis da Lorenzo Russo contro ilra, ladelfesteggia la convocazione del classe 2006 Mattia Esposito in prima squadra.Infatti, secondo quanto raccolto dal giornalista Ciro Troise, in vista di, Antoniohail difensore centrale Esposito, che si aggregherà con la formazione partenopea per la sfida al Maradona.anchenelle convocazioni per: cianche il difensore centrale classe 2006 Mattia Esposito @Iamnaples— Ciro Troise (@CiroTroise) March 30, 2025Il ragazzo è stato utilizzato da misteranche nell’amichevole contro la Puteolana.