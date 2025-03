Sport.quotidiano.net - Napoli-Milan 2-1, Politano e Lukaku rispondono all'Inter. Il Milan fallisce un rigore

, 30 marzo 2025 – L'chiama e ilrisponde. Entrambe le prime due della classe vincono per 2-1 contro rispettivamente Udinese e, e questo secondo successo è stato avviato dal gol lampo di, rimpinguato dalla girata vincente dia coronamento di un primo tempo troppo bello per i padroni di casa e, forse, troppo brutto per gli ospiti. Se ne accorge anche Conceicao, che nel secondo tempo cambia quasi tutto là davanti, raccogliendo alterni dividendi. Gimenez, infatti, dal dischetto (fallo di Billing su Hernandez) si fa ipnotizzare da Meret, mentre Jovic da zero metri non sbaglia il tap-in sul cross basso proprio di Hernandez e riapre i giochi, complice anche un Leao che dà vivacità all'attacco rossonero. Per impattare i giochi tutto ciò non basta e così alla fine vincono gli azzurri, seppur con il peccato (non capitale) di calare bruscamente nella ripresa.