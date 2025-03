Internews24.com - Napoli Milan 2-1, non basta il gol di Jovic: gli azzurri di Conte soffrono nel finale ma battono i rossoneri e rimangono aggrappati all’Inter. La classifica aggiornata in Serie A

di Redazione2-1, glidima riescono a conquistare tre punti essenziali per tenere vive le speranze Scudetto: LainAFinisce 2-1 tra, con la squadra diche riesce a conquistare tre punti fondamentali per la corsa allo Scudetto.che partono benissimo e vanno in vantaggio dopo un minuto con il gol di Politano; ilpoi non riesce a reagire e Lukaku segna il secondo gol al 19?. Nella seconda metà della gara, Leao e Gimenez entrano in campo, rendendo la squadra rossonera più pericolosa. Tuttavia, il messicano fallisce un rigore, parato da Meret. Poco dopo, il subentratoriesce a segnare, portando il punteggio su 2-1. Nonostante l’assalto, inon riescono ad ottenere il pareggio.