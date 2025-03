Sololaroma.it - Napoli-Milan 2-1, Lukaku decisivo: Conte insegue Inzaghi

La 30° giornata sta per concludersi, con l’ultimo posticipo della domenica che è appena passato in archivio. A far calare il sipario su questo 30 marzo ci ha pensato un vero e proprio big match, che ha detto tanto per quanto riguarda la lotta Scudetto e quella legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Stiamo parlando di, che si sono affrontate alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei partenopei, che sono quindi riusciti a rispondere all’Inter.Primo tempo perfetto per gli azzurri, che sono passati in vantaggio alla prima vera azione della partita con la rete di Matteo Politano. Al 19?, invece, Romeluha siglato il raddoppio. Nella ripresa il copione non cambia, se non all’84’. Luka Jovic tenta di rimettere in gara i suoi con un tap-in, ma non basta.