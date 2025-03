Napoli-Milan 2-1 gol di Politano e Lukaku | Conte resta nella scia dell’Inter

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Ilbatte il2-1 nel posticipo della 30esima giornata di Serie A egrazie ai gol dinei primi 20?. Nel finale ilriapre il match con il gol di Jovic all’85’, dopo il rigore fallito da Gimenez, e spaventa gli azzurri fino allo scadere. La squadra disi porta a 64 punti e si riavvicina a -3 dalla formazione di Inzaghi, con l’Atalanta che scivola a -6 dale -9 dall’Inter, ormai quasi fuori dalla lotta scudetto. Un’altra dura botta per ildi Conceicao, a cui non basta un finale tutto cuore, a pochi giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia con l’Inter, ultima occasione per salvare la stagione: la Champions è lontanissima, a -9 dal Bologna quarto. Conceicao per la sfida con ilsceglie Bondo con Fofana in mediana, viste le molte assenze, con Joao Felix e Pulisic sulle fasce e Abraham prima punta: solo panchina per Gimenez e Leao.