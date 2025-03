Spazionapoli.it - Napoli-Milan 2-1: finisce al Maradona, tre punti d’oro per gli azzurri!

Serata di quelle dalle grandi occasioni quella in scena, questa sera, allo stadio Diego Armandodi: la squadra azzurra affronta ilin una grande classica della Serie A.Una serata davvero importante per il, da cui glipotranno ricavare dei segnali importanti per quanto concerne le speranze Scudetto. La situazione non è certamente tra le più agevoli, considerando che non sarà facile scalzare la concorrenza dell’Inter di Simone Inzaghi. Allo stesso tempo, però, lo stesso Antonio Conte ha chiarito come sia impossibile non crederci, motivo per cui tutto il Diego Armandoè pronto a supportare senza sosta i propri beniamini nella sfida contro il.In palio, ci sono treche possono essere pesanti nell’economia di una stagione che comunque resta positiva per i partenopei.