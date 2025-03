Ilnapolista.it - Napoli-Milan 2-0, raddoppio azzurro con Lukaku (LIVE)

Ildi Conte gioca contro ilal Maradona per continuare ad inseguire l’Inter in vetta alla classifica. Conte perde McTominay per influenza ed inserisce Gilmour vicino a Lobotka e Anguissa. Davanti torna il tridente composto dal rientrante Neres e Politano ai lati di. Conceicao risponde con Fofana vicino a Bondo e Abraham al posto di Gimenez davanti come unica punta. Sfida chiave per non perdere terreno dall’Inter che ha sconfitto l’Udinese nel match pomeridiano, e ha proseguito la propria corsa.23?indemoniato in questi primi venti minuti19?raddoppia! Buongiorno recupera altissimo in pressione e serve Gilmour. Lo scozzese imbeccalasciato tutto solo dietro la linea difensiva (messasi male), e beffa Maignan con un tiro beffardo a incrociare17? Gi azzurri stanno provando a superare la pressione delcon lanci lunghi a superare la linea di centrocampo14? Anguissa vicino al gol con il colpo di testa dentro l’area, la palla esce di poco al lato di Abraham10? Ilinizia ad entrare in partita poco alla volta.