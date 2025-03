Ilnapolista.it - Napoli-Milan 2-0, inizia il secondo tempo (LIVE)

Ildi Conte gioca contro ilal Maradona per continuare ad inseguire l’Inter in vetta alla classifica. Conte perde McTominay per influenza ed inserisce Gilmour vicino a Lobotka e Anguissa. Davanti torna il tridente composto dal rientrante Neres e Politano ai lati di Lukaku. Conceicao risponde con Fofana vicino a Bondo e Abraham al posto di Gimenez davanti come unica punta. Sfida chiave per non perdere terreno dall’Inter che ha sconfitto l’Udinese nel match pomeridiano, e ha proseguito la propria corsa. 49? Fallo di Abraham su Buongiorno, ha rischiato il giallo46?ilcon l’ingresso di Leao al posto di Bondo47? Finisce il primoal Maradona47? Nulla di fatto sulla punizione di Reijnders46? Punizione dal limite per ilper un fallo di Gilmour su Pavlovic45? Un minuto di recupero42? Punizione interessante per il Milna sulla trequarti sinistra40? Giallo per Lukaku che stende Bondo con tackle duro e con gamba alta36? Rrahmani regala un corner ai rossoneri per un retropassaggio dove Meret non c’è33?che ora attacca con maggiore costanza per rientrare in partita28? Fase di maggiore equilibrio ora23?indemoniato in questi primi venti minuti19? Lukaku raddoppia! Buongiorno recupera altissimo in pressione e serve Gilmour.