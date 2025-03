Ilnapolista.it - Napoli-Milan 1-0, subito Napoli avanti con Politano (LIVE)

Ildi Conte gioca contro ilal Maradona per continuare ad inseguire l’Inter in vetta alla classifica. Conte perde McTominay per influenza ed inserisce Gilmour vicino a Lobotka e Anguissa. Dtorna il tridente composto dal rientrante Neres eai lati di Lukaku. Conceicao risponde con Fofana vicino a Bondo e Abraham al posto di Gimenez dcome unica punta. Sfida chiave per non perdere terreno dall’Inter che ha sconfitto l’Udinese nel match pomeridiano, e ha proseguito la propria corsa.10? Ilinizia ad entrare in partita poco alla volta. Prima occasione per Abraham5?in controllo in questi primi minuti, in particolare dopo il vantaggio2?portagli azzurri dopo un minuto! Palla lunga di Di Lorenzo per, si inserisce tra Hernandez e Pavlovic che non si capiscono e calcia nell’angolo basso della porta di Maignan1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Ora; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku,all.