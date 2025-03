Ilnapolista.it - Napoli-Milan 0-0, Conte ritorna al tridente contro il diavolo (LIVE)

Ildigiocailal Maradona per continuare ad inseguire l’Inter in vetta alla classifica.perde McTominay per influenza ed inserisce Gilmour vicino a Lobotka e Anguissa. Davanti torna ilcomposto dal rientrante Neres e Politano ai lati di Lukaku. Conceicao risponde con Fofana vicino a Bondo e Abraham al posto di Gimenez davanti come unica punta. Sfida chiave per non perdere terreno dall’Inter che ha sconfitto l’Udinese nel match pomeridiano, e ha proseguito la propria corsa.Formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Ora; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Politano all.(4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Felix; Abraham all.