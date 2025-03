Napoli già deciso il primo addio? Le parole di Conte anticipano che il calciatore non sarà riscattato

Leggi su Dailynews24.it

Nella conferenza stampa pre-Milan, l’allenatore del, Antonio, ha lasciato alcuni spunti importanti anche in ottica futuro, con un occhio al mercato. In particolare, tra le sue, è possibile apprendere già ilal termine della stagione: Noah Okafor. Nonostante le sue qualità, infatti, ilnon è ancora in una condizione .L'articolo, giàil? Lediche ilnon