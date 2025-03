Anteprima24.it - Napoli, De Laurentiis: “I soldi per ristrutturare il ‘Maradona’ li metterò io”

Tempo di lettura: 5 minuti“I fondi perlo stadio Maradona liio, ma la fattibilità dei lavori dipende dalle verifiche in corso. Dico ad Abodi: perché fare gli ‘scassambrella’ (rompiscatole, ndr), controlli inutili per capire sepotrà ospitare tre partite di Euro 2032? Dovrebbe stabilire una scadenza: senon completa il restyling entro il 2029, si scelga un’altra città. Tra un anno non saremo pronti”. Lo ha detto il presidente del, Aurelio De, nel suo intervento dal palco dell’iniziativa di Fdi a“Aura Neapolis”.“Mi dispiacerebbe dover lasciare il Maradona, stiamo facendo il possibile per restare – ha detto De, sul palco insieme al ministro per lo Sport e i giovani e il sindaco di, Gaetano Manfredi -. Allo stadio non posso avere 10mila posti auto ma ci sono le stazioni della metropolitana, il problema però, oltre ai parcheggi, riguarda anche gli spazi commerciali.