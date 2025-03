Spazionapoli.it - Napoli a Euro 2032, ecco la deadline: l’annuncio del sindaco Manfredi (VIDEO)

laper la candidatura diad: ilrisponde al ministro Abodi e De LaurentiisLa Rotonda Diaz a Mergellina ha fatto da cornice all’evento Aura Neapolis, la convention organizzata da Fratelli d’Italia per discutere del presente e del futuro dello stadio Maradona. Sul palco, tre nomi di peso: ilGaetano, il presidente delAurelio De Laurentiis e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Un’occasione speciale per fare il punto su un impianto che non è solo un simbolo sportivo, ma un pezzo di storia e di passione per la città. E proprio da questo incontro sono emerse novità sul destino dello stadio di Fuorigrotta e sulla candidatura diper.Il ministro Abodi ha messo in chiaro i tempi di questa sfida ambiziosa:“La scelta dei cinque stadi italiani peravverrà entro ottobre 2026.