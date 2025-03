Inter-news.it - Nani: «Inter tra le prime 5 al mondo. I nostri interessano? Fatto positivo!»

Gianlucasi è così pronunciato prima del fischio d’inizio di-Udinese, sfida che si disputerà a San Siro alle ore 18.IL COMMENTO – Gianlucaha parlato a Sky Sport nel pre-partita del match trae Udinese, valido per la trentesima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole: Solet, Lucca e Bijol piacciono all’? Sono tre ottimi calciatori che stanno facendo una buonissima stagione. «Lo considero unmoltoche una squadra importante come l’possa avere un certo gradimento per igiocatori. Vorremmo continuare a giocare bene, a fare risultato, sicuramente avendo la testa più libera. Intendiamo dare lustro aicalciatori, preparando così anche la prossima stagione. Evidente, comunque, che giochiamo contro una delle5 squadre al: la differenza di valori c’è, ma dovremo fare il massimo per cercare di fare bella figura e vincere la partita».