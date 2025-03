Internews24.com - Nani (ds Udinese) a Sky: «Inter tra le top cinque al mondo, se Lucca piace ai nerazzurri? Vi dico…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il ds dell’, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro l’, ecco le sue dichiarazioni, focus sul calciomercato Gianluca, direttore tecnico, ha parlato prima di. Sentiamo cosa dice:PRIMA DI– «Se Bijol,e Solet piacciono all’? Mi aspettavo nessero di più, sono questi tre? Ne hai citati tre molto buoni, fortunatamente non piacciono solo a loro, altrimenti sarebbe un mercato difficile per noi. Sono ottimi giocatori che stanno facendo una buonissima stagione: considero sempre un fatto positivo che una squadra come l’abbia gradimento su qualcuno dei nostri. Noi comevorremmo continuare a fare risultati: abbiamo la testa libera, avevamo l’ossessione di arrivare ai 40 punti. Noi vogliamo continuare a giocare bene e a dare lustro ai nostri calciatori preparando anche la prossima stagione.