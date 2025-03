Internews24.com - Nani a Dazn: «Ci piacerebbe crescere e migliorare. Se Marotta ha chiamato per Solet? Vi dico questo»

di RedazioneIl direttore sportivo dell’Udinese, Gianluca, ha voluto dire la sua prima del calcio d’inizio del match contro l’Inter in campionatoIntervenuto ai microfoni diprima di Inter Udinese, il direttore sportivo del club bianconero, Gianluca, ha parlato così presentando la sfida del 30° turno di Serie A e toccando anche alcuni temi di calciomercato legati a.SUL MOMENTO DI STAGIONE DELL’UDINESE – «Siamo sulla parte sinistra e speriamo di rimanerci. L’obiettivo era salvarci e conquistare subito 40 punti, lo abbiamo fatto con 10 giornate d’anticipo. Un club come l’Udinese deve sempre raggiungere la salvezza, ci»SEHAPER? – «Sta facendo benissimo, non ha saltato una partita e un allenamento. Mi preoccuperei se non ce li chiedessero.