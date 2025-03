Bubinoblog - MYRTA MERLINO FESTEGGIA POMERIGGIO 5: “GRANDE SEMINA CHE STA DANDO I SUOI FRUTTI”

due anni a5, il talk show di Canale 5 che sta vivendo una delle peggiori edizioni di sempre ma non per la conduttrice che è raggiante.In un’intervista rilasciata a Gente, l’ex giornalista di La7 passata a Mediaset si dice soddisfatta del lavoro fatto: “Unache sta”. Ecco le parole:Se in questi due anni di5 ho fatto dei bilanci? Spesso. Sono contenta del lavoro fatto. Io e la squadra Video News abbiamo costruito un programma giornalistico che racconta ogni giorno il Paese così com’è, in modo autentico e rigoroso. Stiamo sulla notizia, trattiamo tutti i colori della cronaca, da quella nera a quella rosa, più leggera.È stato un percorso lungo e difficoltoso, unache sta: abbiamo consolidato e intercettato il nostro pubblico, ma soprattutto dato una forte identità giornalistica al programma, come richiesto dall’azienda.