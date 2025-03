Romadailynews.it - Myanmar: soccorritori cinesi al lavoro nelle aree colpite dal terremoto

Leggi su Romadailynews.it

zonedalinstanno correndo contro il tempo per salvare piu’ vite possibile entro le 72 ore, il periodo migliore per i soccorsi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6045433/6045433/2025-03-30/-al--dal-Agenzia Xinhua