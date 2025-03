Myanmar Donna incinta salvatapoi muore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.10 E' morta subito dopo essere stata estratta viva dalle macerie a Mandalay, in, unache viveva in un edificio crollato per via del terremoto 7.7. il 28 marzo scorso. Mandalay è la seconda città più grande del Paese e vicina all'epicentro. Laera rimasta sotto il palazzo per 55 ore. Dichiarata morta poco dopo essere stata liberata: i soccorritori pensavano di aver salvato la vita di Mathu Thu Lwin,35 anni,ma non sono riusciti a rianimarla dopo averla tirata fuori dal complesso di case Sky Villa.