Myanmar: Croce Rossa, devastazione tale non si vedeva in Asia da un secolo

Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Quello a cui stiamo assistendo qui inè un livello diche non sida oltre unin”. È quanto ha affermato Marie Manrique, capo delegazione ad interim della Federazione Internazionale delle Società die Mezzaluna(FICR) parlando alla Cnn. “Non si tratta solo di un disastro: è una crisi umanitaria complessa che si sovrappone a vulnerabilità già esistenti”, ha affermato in una dichiarazione separata Alexander Matheou, direttore regionale per l’Pacifico presso la Federazione Internazionale della. L’Ifrc ha lanciato un appello di emergenza per raccogliere 113,6 milioni di dollari per assistere 100.000 persone con soccorsi salvavita e supporto per il recupero rapido.