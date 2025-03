Quotidiano.net - Myanmar, com’era e com’è: le foto satellitari prima e dopo il terremoto

Roma, 30 marzo 2025 – Mentre la terra continua a tremare, inè corsa contro il tempo per soccorrere i sopravvissuti. Ieri a Mandalay una donna è stata estratta viva dalle macerie di un condominio a 30 ore daldi 7.7 che ha devastato il Paese. Ma non ci si aspettano molti miracoli a fronte alle centinaia di dispersi. Il conto ufficiale dei morti sfiora oggi i 2mila ma le previsioni sono di migliaia di vittime. L'ala armata dell'opposizione ha comunicato che si impegnerà a mantenere un cessate il fuoco di 2 settimane per consentire il passaggio degli aiuti verso le aree colpite dal. Ma per ora è un atto unilaterale. La giunta militare continua a bombardare. L’ex Birmania non c’è più, sepolta sotto le macerie del sisma più forte mai registrato almeno in 100 anni. Ponti, infrastrutture, moschee, pagode, palazzi sono crollati sotto l’onda d’urto delche per violenza è stato 300 volte più forte di quello di Amatrice e 44mila dell’ultimo di 4.