Lanazione.it - Muore a 48 anni senza un perché. Piccola operazione agli occhi. Crolla subito dopo l’anestesia

Ha chiuso gliin sala operatoria e non si è più risvegliata. È morta così Roberta Mazzuoli, a 48. Un piccolo intervento per ridurre la pressione oculare, programmato con gli specialisti della clinica San Giuseppe, si è trasformato in tragedia. Roberta ha affrontato serena l’appuntamento con i chirurghi ma qualcosa non ha funzionato. Dalle prime indiscrezioni, la donna avrebbe avuto un crollo nella fase di preparazione altotale alla quale doveva essere sottoposta. Quell’intervento, in realtà, non è mai iniziato. Inutili i tentativi dei medici di salvarla e non è servito neppure l’intervento immediato del 118: Roberta si era già spenta. Viveva ad Abbadia San Salvatore, insieme al marito Lorenzo e al figlio di 16che ha saputo della madre di ritorno da una gita scolastica.