Liberoquotidiano.it - "Multe inventate": scandalo sui vigili urbani

Leggi su Liberoquotidiano.it

false per fare la bella vita. No, non è la trama di una commedia di Totò e Peppino, ma la traccia investigativa che la Procura di Ivrea sta approfondendo da oltre un anno, dopo che decine e decine di automobilisti hanno iniziato a protestare per infrazioni mai commesse e regolarmente sanzionate. Soldi che sarebbero stati incassati da tre Comuni in provincia di Torino (San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso) per gonfiare i bilanci e consentire così il pagamento di super retribuzioni ai dipendenti comunali e, in particolare, agli agenti di polizia municipale; i veri protagonisti (presunti) del raggiro. Le loro buste paga sarebbero state, infatti, arricchite da straordinari inventati (d'altronde sarebbero state fittizie pure leche li finanziavano, quindi tutto torna.) e da premi di produzione straordinari.