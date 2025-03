Sport.quotidiano.net - MotoGP Texas: Bagnaia mostra i muscoli e vince. Marc Marquez cade, il fratello Alex in vetta al Mondiale

Austin 30 marzo 2025 – Serviva serenità e un pizzico di fortuna per rimescolare le carte di questoe questa volta la manonte la pesca Pecco. Nuvola Rossail Gran Premio delapprofittando della caduta dial nono giro. L'alieno catalano non solo perde la gara, ma con questa caduta perde anche il primato in classificain favore di suo, al secondo posto anche oggi, per la sesta volta in sei gare corsi fin qui. Il podio lo completa Fabio Di Giannantonio, mentre la grande reazione nel finale porta Bezzecchi e la sua Aprilia fino al sesto posto. La Gara Partenza ritardata a causa della scelta appena prima del giro di formazione di molti piloti di cambiare le gomme. Griglia svuotata e per il nuovo regolamento bandiera rossa per vedere così posticipata la partenza di questo Gp delle Americhe.