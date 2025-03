Oasport.it - MotoGP su TV8 oggi, GP Americhe 2025: orario gara, programma diretta e differita in chiaro

Il Gran Premio delledicomincerà nella serata europea di domenica 30 marzo. Ladella classe regina, la terza del Motomondiale, sarà preceduta da quelle della Moto3 e della Moto2. Va rimarcato come, nonostante il passaggio all’ora legale, non vi siano differenze nell’di partenza rispetto alla Sprint.Nel 2024, invinse Maverick Viñales (Aprilia) davanti a Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Fu un risultato anomalo, poiché Ducati incassò l’unica sconfitta della sua stagione! Anomalia per anomalia, non bisogna dimenticare come nel 2023 si impose, assolutamente a sorpresa, Alex Rins con la Honda.La pista di Austin è una delle più varie nel calendario della. Misura 5.513 metri ed è composta da 20 pieghe. Si gira in senso anti. I tratti più iconografici sono il tornantino in salita al termine del rettifilo d’arrivo e lo Snake, una sequenza di curve veloci dove si può fare letteralmente la differenza (ma la caduta è sempre in agguato).