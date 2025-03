Oasport.it - MotoGP, pagelle GP USA 2025: è un Bagnaia ritrovato! Primo errore per Marc Marquez. E il fratello gongola…

Leggi su Oasport.it

GP USAFrancesco(Ducati ufficiale) 9 – Lo si era capito ieri che i pezzi del puzzle stavano tornando al loro posto. Una lettura distratta dell’ordine d’arrivo non aveva portato a evidenziare quanto il significato del terzo posto della Sprint non fosse il medesimo di altri round. Sì, perchè Pecco ad Austin non era disposto a fare da invitato alla festa di casa. Dopo aver tentato l’all-in nelgiro della Sprint Race, la carta giocata quest’oggi è stata quella del ritmo. In questo modo, il buon Alex, sulla Ducati Gresini, si è visto costretto a lasciare spazio e, non tranquillo nel suo assolo, ha commesso un, costretto a tenere un passo sostenuto perchénon girava così tanto più lento di lui. La caduta dell’iberico è stata una logica conseguenza e l’affermazione nel feudo del nativo di Cervera ha un valore doppio dal punto di vista psicologico.