Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP USA 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma SKY e TV8

Leggi su Oasport.it

, domenica 30 marzo, andrà in scena il GP degli USA, terzo round del Mondialedi. Sul tracciato di Austin assisteremo a unain cui le emozioni non mancheranno di certo, visto quanto accaduto già nella Sprint Race di ieri. Il risultato del sabato è stato quello di una famiglia Marquez trionfante: Marc sul podio più alto, immediatamente davanti ad Alex.Una replica in tutto e per tutto di quanto accaduto nella stagione della top-class, visto il terzo posto di Francesco Bagnaia. Marquez, sulla Ducati ufficiale, ha rischiato grosso nel primo giro della Sprint, con uno scarto della propria moto che per puro miracolo non si è trasformato in un incidente.Pecco, in tutto questo, ha mostrato segnali di combattività che però non sono bastati a cambiare l’ordine delle cose. Nell’ottica dellalunga ci sarà da risolvere il problema del t-1, dove perde decisamente tanto nei confronti del compagno di box.