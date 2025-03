Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez detta il passo nel warm-up. Bagnaia subito dietro

Si è appena concluso il-up della, valido per il Gran Premio delle Americhe che si disputerà oggi, domenica 30 marzo, sul circuito di Austin. Nei dieci minuti di prova cronometrata la migliore prestazione è stata fatta segnare dache, con la sua Ducati, ha firmato un 2:01.873. Il fuoriclasse spagnolo si dimostra, fino a questo momento, il dominatore del Motomondiale 2025.Secondo posto per il suo compagno di squadra Francescoche ha trovato negli ultimi secondi il suo miglior giro con un buon 2:02.302. Il centauro italiano ha completato 5 giri e proverà in gara a recuperare più posizioni possibili per impensierire lo spagnolo. Terza posizione per un buon Johann Zarco (Honda) che chiude la prova con un ritardo di 0.695.Quarta piazza per un altro francese, Fabio Quartararo che, in sella alla sua Yamaha, fatto segnare il crono di 2:02.