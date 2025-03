Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez contro tutti nella gara di Austin. Bagnaia per la rimonta, ma attenzione al meteo…

Dopo un venerdì condizionato dal maltempo ed un sabato asciutto, c’è un po’ di incertezza per quanto riguarda le previsioni meteo per la domenica diin occasione del Gran Premio delle Americhe 2025, terzo round stagionale del Mondiale. Ladella classe regina dovrebbe disputarsi con gomme slick, ma il rischio pioggia non va sottovalutato soprattuttomattinata texana.In ogni casosarà l’uomo da battere al COTA dopo aver conquistato la pole position ed il successoSprint, portandosi ad un passo dal terzo weekend perfetto consecutivo da inizio anno. Il leader del campionato, dominatore incontrastato anche in Thailandia ed in Argentina, ha un feeling speciale con il circuito statunitense (ci ha vinto sette volte in top class) ed è il favorito d’obbligo per la vittoria nel Gran Premio odierno.