MotoGP GP delle Americhe | Bagnaia trionfa ad Austin Marquez a terra e fuori gara

Peccoconquista il Gran Premioe firma il primo successo stagionale nel 2025, interrompendo il dominio iniziale di Marc, vincitoreprime due gare e della sprint del sabato. Sul podio con il campione del mondo in carica salgono Alex, secondo, e un brillante Fabio Di Giannantonio, terzo. A seguire Franco Morbidelli, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Ai Ogura e Fabio Quartararo.La svolta dellaè arrivata al decimo giro, quando Marc, in quel momento leader solitario con oltre due secondi di vantaggio su, è caduto toccando un cordolo nel tratto guidato del tracciato. Rientrato in diciottesima posizione, ha tentato di proseguire la corsa nonostante i gravi danni alla moto, tra cui la pedana destra rotta, ma ha infine dovuto ritirarsi, lasciando strada libera al rivale della Ducati.