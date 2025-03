MotoGP GP delle Americhe | Bagnaia ritrova il successo caduta per Marquez Le pagelle della gara

Leggi su Sportface.it

Francescola vittoria, trionfando nel Gran Premiodi. La partenzasi rivela complessa: i piloti si posizionano in griglia con le gomme da bagnato, ma improvvisamente le condizioni cambiano e diversi atleti saltano giù dalle moto, correndo verso i box per prendere la moto con le slick. Alcuni piloti – tra cui Vinales – non riescono però a tornare in griglia in tempo e la procedura di partenza viene rimandata. Allo spegnimento dei semafori, Marcparte molto bene, mentre fatica Fabio Di Giannantonio. Il ducatista numero 93 è subito tallonato dal fratello, mentre a chiudere la top tre è Francesco. L’italiano ingaggia lo scudieroGresini nella lotta per la seconda posizione, mentre nel ‘mid-field’ non mancano i sorpassi. Al quarto giro,firma un’ottima staccata e si mette al diretto inseguimento di Marc