MotoGP, Ducati resta dominante, ma arrivano segnali dalle altre scuderie. E in Qatar tornerà Martin…

ha monopolizzato le prime tre posizioni in tutte le manche disputate tra Thailandia, Argentina e Stati Uniti. Un dominio impressionante da parte della casa di Borgo Panigale in questo avvio di Mondiale2025, che conferma di fatto la netta superiorità tecnica evidenziata nella passata stagione nonostante il passaggio in Yamaha del team Pramac e l’addio di due top rider come Jorge Martin ed Enea Bastianini.Al COTA di Austin con ogni probabilità sarebbe arrivata addirittura una top6 tuttasenza le cadute in gara di Marc Marquez e del rookie Fermin Aldeguer (in grande crescita e velocissimo nella seconda parte della corsa odierna in Texas), ma ciò nonostante il costruttore emiliano ha centrato un altro poker con Francesco Bagnaia davanti ad Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.