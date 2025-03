Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Bagnaia approfitta dell’errore di Marquez e vince ad Austin – Ordine di arrivo

sbaglia quando è primo, Pecconee centra la vittoria. È successo di tutto al Gp delle Americhe di, dove l’azzurro è tornato al successo, il primo in questa stagione. Come detto, il pilota italiano della Ducati si è impostondo anche della caduta del leader del mondiale e compagno di scuderia Marc, che quando era in fuga, è scivolato dopo nove giri. Lo spagnolo ha ripreso la corsa ma la moto aveva una pedana fuori uso e alla fine dopo essere stato in coda al gruppo è stato costretto a ritirarsi dopo qualche giro. Out anche Acosta, Mir e Binder. Sul podio adci va comunque un, è Alex, il fratello di Marc, con la Ducati del Team Gresini, in seconda posizione, davanti a Fabio Di Giannantonio, terzo, con una Pertamina del Team VR46.