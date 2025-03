.com - MotoGp Austin, Marc Marquez in pole. E vince la Sprint Race

(Adnkronos) – Altro giro, altraposition perche ha vinto anche ladel Gp delle Americhe. Il pilota spagnolo della Ducati partirà dalla prima fila ad, affiancato da un super Fabio Di Giannantonio, secondo con la sua Gresini. Scivola quindi in seconda fila Alex, terzo, mentre delude ancora l’altra Ducati di Pecco Bagnaia, addirittura sesto e preceduto dalla KTM di Pedro Acosta e dalla Pramac di Franco Morbidelli.ha vinto nel frattempo anche la, precedendo il fratello Alex con la Ducati del Team Gresini e l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Il pilota italiano ha provato in avvio a sorprendere tutti e, partendo dalla sesta posizione, è riuscito in avvio a prendere la testa, per poi duellare cone il fratello Alex nei primi giri, fino a quando la Ducati dello spagnolo ha preso il largo, con Alexa inseguire e Bagnaia in terza posizione, tenuta poi fino alla fine non riuscendo a recuperare lo svantaggio.