Lapresse.it - MotoGp Americhe, oggi la gara ad Austin: orario e dove vederla

Leggi su Lapresse.it

Marc Marquez è il grande favorito del Gran Premio, di scenain Texas. Lo spagnolo con la sua Ducati ufficiale ha dominato le qualifiche e lasprint confermando il suo grande stato di forma. A contendergli il successo, anche se a debita di distanza, si candidato il fratello Alex Marquez (Ducati del Team Gresini) e Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, apparso in ripresa nella sprint. The MAIN EVENT is here! Are you ready? ? #AmericasGP ?? pic.twitter.com/pMm7Cm9Kak—™? (@) March 30, 2025Gli orari delladi: alle 16.35 è previsto il Warm-Up mentre il semaforo verde del Gran Premio è in programma alle 21. Il Gpsarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su Now. In differita dalle 23.